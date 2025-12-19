Zeidler stupito per la vittoria: "Non bevo, ma adesso ho un bicchiere in mano"

vedi letture

L'allenatore del Losanna, Peter Zeidler, al termine della partita di ieri sera contro la Fiorentina, terminata per 1-0 grazie alla rete di Sigua, ha rilasciato un intervista a 24heures.ch parlando stupito per la vittoria conseguita e per la calorosa accoglienza della tifoseria svizzera. L'allenatore tedesco aveva già dimostrato la sua sfiducia in merito a un successo contro il club viola nella conferenza stampa, dove l'allenatore si era interrogato ad alta voce dicendo: "E se lo Strasburgo decidesse di giocare contro il Breidablik?" Sottolineando il suo scetticismo sul passaggio della squadra svizzera ai playoff di Conference. Infatti se la squadra islandese avesse vinto contro lo Strasburgo avrebbe messo a rischio la qualificazione del club svizzero. L'allenatore ha, dunque, parlato all'emittente svizzero dicendo: "Ora il mio compito è far tornare la concentrazione della squadra sulla prossima partita contro il Lucerna . Ma capisco che la squadra vuole festeggiare. Se lo meritavano e anche io. Sono una persona che non beve alcolici, ma eccomi qui con un bicchiere in mano".

Ulteriore prova di come Zeidler non si aspettasse una vittoria contro la Fiorentina. Infine il tecnico tedesco si è congaratulato con i tifosi con queste parole: "Negli elogi per la vittoria dobbiamo includere anche i tifosi. Quando ho visto il tifo che hanno creato, è stato incredibile. Per tutta una serie di elementi è stata la nostra migliore partita. Avremmo sicuramente fare meglio nel finale di partita concedendo meno alla Fiorentina, ma l'atteggiamento è stato impeccabile".