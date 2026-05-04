Stasera Roma-Fiorentina: ecco i convocati di Gasperini, ok Kone

Stasera Roma-Fiorentina: ecco i convocati di Gasperini, ok KoneFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:45Avversari
di Redazione FV

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Fiorentina, gara di questa sera alle 20.45, valida per la 35esima giornata di Serie A.

Ecco i giocatori chiamati dal tecnico giallorossi:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi 

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli 

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy