Qui Genoa, squadra in campo verso i viola: a parte Baldanzi e Norton-Cuffy

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Ultime notizie sul Genoa direttamente dal sito ufficiale della società rossoblù: primi addestramenti tattici per la partita e secondo allenamento della settimana per Vasquez e compagni, arrivati all’ora di colazione al centro sportivo ‘Signorini’ e impegnati nel prosieguo con le infarinature di De Rossi per la partita con la Fiorentina (in palestra per potenziamento, pilates e stretching in base alle tabelle personalizzate).

Rispetto alla ripresa dei lavori non sono evidenziate novità nel bollettino di giornata: Baldanzi e Norton-Cuffy hanno seguito un programma a parte, terapie mediche per Messias. Anche oggi un ristretto numero di elementi della Primavera, attesa sabato dall’ultima trasferta in casa del Frosinone, è stato aggregato per i lavori in corso.