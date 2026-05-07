Qui Genoa, De Rossi sarà costretto a fare a meno di Norton-Cuffy
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Daniele De Rossi sarà costretto a fare a meno di una pedina importante del suo Genoa per la sfida contro la Fiorentina. Come riporta la Repubblica (ediz. Genova), Brooke Norton-Cuffy dovrà disertare il match del Franchi: il difensore potrebbe tornare a disposizione contro il Milan. C'è invece l’ex Roma Tommaso Baldanzi che vuole forzare i tempi per esserci viola, anche perché si sta giocando la possibilità di rimanere in rossoblù se verrà riscattato.
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Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
Angelo GiorgettiFiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problema
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