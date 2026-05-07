Ostigard: "Annata fantastica con il Genoa. Haaland? Lo convinco a venire qua"

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Leo Ostigard, difensore del Genoa, si è raccontato in un'intervista a Il Secolo XIX parlando della salvezza e di Haaland: "Vogliamo crescere ancora e il mio desiderio è quello di restare qui per vivere un’annata fantastica con il Grifone. Non è facile trovare un club come questo, mi regala emozioni. La brutta sensazione della retrocessione del 2022 non la posso dimenticare. E adesso c’è felicità, basta guardare i nostri tifosi. A Erling ho regalato la mia maglia quando ci siamo visti in Nazionale.

Ci scambiamo le maglie dei nostri club, ora magari cerco di convincerlo a venire al Genoa. Scherzi a parte, è il miglior attaccante del mondo. Un animale, forte, veloce, intelligente. Semplicemente è nato per fare gol".

