Sarri a Firenze ancora senza Zaccagni e altri due big: le possibili scelte anti-viola

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Dopo il pareggio in casa contro il Parma, la Lazio è pronta ad affrontare al Franchi la Fiorentina di Vanoli. Sarri, ancora senza Provedel, Rovella (entrambi stagione finita) e Zaccagni (dovrebbe rientrare per l'Atalanta in Coppa Italia), ripartirà da Motta tra i pali. In difesa possibile un nuovo forfait di Gila, alle prese con un'infiammazione del tendine rotuleo. È ancora in vantaggio Provstgaard per fare coppia con Romagnoli. Sulle fasce vanno verso la conferma sia Marusic a destra che Nuno Tavares a sinistra.

Restano da chiarire anche le condizioni di Pellegrini, out all'Olimpico col Parma. A centrocampo si rivedrà Patric, ormai regista a tutti gli effetti. Darà una mano a Cataldi, sempre titolare con Dele-Bashiru e Taylor. In panchina si è rivisto Basic dopo quasi due mesi, ora punta a mettere minuti nelle gambe a gara in corso. In attacco è ancora aperto il ballottaggio tra Pedro e Noslin.