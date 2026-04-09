Sammarco: "Post-Fiorentina non facile. Potevamo essere a -6 dalla salvezza"

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Il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo match di campionato contro il Torino. Tra i temi trattati, il tecnico gialloblu è tornato anche sulla sconfitta subita per 1-0 contro la Fiorentina: "La settimana dopo la sconfitta contro la Viola è stata affrontata con la solita professionalità, noi dobbiamo dare il massimo. Ricreare un ambiente positivo non è stato facile il giorno dopo, c'era la consapevolezza di aver dato tanto e di aver fatto una buona partita, ma dobbiamo continuare a dare tutto per le prossime gare".

Cosa si aspetta dalla partita contro il Torino, considerando che l'obiettivo è lontano?

"Dobbiamo lavorare sulla partita contro i granata. Siamo qui a rammaricarci, avendo fatto una partita così buona con la Fiorentina. Se avessimo fatto quello che il campo ha detto saremmo stati a 6 punti dalla salvezza e saremmo qui a provarci per riaprire i discorsi. Possiamo fare male ai granata e strappare punti. Lo faremo contro di loro, poi con il Milan e così via".

Dal trio di attaccanti composto da Sarr, Mosquera e Bowie è arrivato solo un gol.

"Non è facile neanche per loro. Essendo attaccanti vivono per il gol, ma l'impegno e la volontà non sono mai mancate. Noi dobbiamo cercare di metterli nelle migliori condizioni come fatto contro la Fiorentina, sperando che con più occasioni riusciranno ad andare in gol".

Come giudica la prestazione di Bowie contro la Fiorentina? Gli è mancata l'ultima giocata?

"È un ragazzo che dà l'anima, è un grande lottatore, come vedete. Gli è mancato il guizzo finale, in un paio di occasioni poteva concludere meglio. Fa tanto lavoro e magari arriva poco lucido alla conclusione, ,a si sta dando da fare. Ha margini di miglioramento, soprattutto a livello tecnico. È ancora giovane, può migliorare. Dentro l'area di rigore può fare qualcosa in più".