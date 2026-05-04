Roma-Fiorentina, nell'intervallo giro di campo per le giallorosse fresche di scudetto

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Nell'intervallo della partita Roma-Fiorentina, con fischio d'inizio alle 20.45 all'Olimpico, ci sarà il tributo alla squadra giallorossa femminile che proprio nelle scorse ore ha festeggiato lo scudetto, grazie alla vittoria sulla Ternana. La Roma femminile guidata dal tecnico Luca Rossettini (che tra le persone alle quali dedicare lo scudetto ha messo anche l'ex capitano viola e suo compagno al Cagliari, Davide Astori) sfilerà così all'Olimpico per ricevere l'applauso del pubblico, prima di essere ricevuta nei prossimi giorni in Campidoglio.