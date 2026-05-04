Roma-Fiorentina, nell'intervallo giro di campo per le giallorosse fresche di scudetto
FirenzeViola.it
Nell'intervallo della partita Roma-Fiorentina, con fischio d'inizio alle 20.45 all'Olimpico, ci sarà il tributo alla squadra giallorossa femminile che proprio nelle scorse ore ha festeggiato lo scudetto, grazie alla vittoria sulla Ternana. La Roma femminile guidata dal tecnico Luca Rossettini (che tra le persone alle quali dedicare lo scudetto ha messo anche l'ex capitano viola e suo compagno al Cagliari, Davide Astori) sfilerà così all'Olimpico per ricevere l'applauso del pubblico, prima di essere ricevuta nei prossimi giorni in Campidoglio.
Pubblicità
Avversari
Una notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summitdi Mario Tenerani
Le più lette
1 Una notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Copertina
RFVIl doppio ex Rosi: "Roma-Fiorentina come Psg-Bayern. Post Vanoli? Vorrei coraggio per Galloppa o Aquilani"
FirenzeViolaOne Day: dal 4 maggio al 4 maggio, Roma-Fiorentina proprio un anno dopo. E in un mondo capovolto
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Luciana MagistratoFirenzeViolaVerso Roma-Fiorentina: Piccoli al lavoro per recuperare, il punto sugli infortunati
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com