Richards (Palace): "Contro la Fiorentina servirà il massimo, nulla è ancora deciso"

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Il sito ufficiale del Crystal Palace, ha riportato le parole del difensore Chris Richards dopo la vittoria contro il Newcastle in Premier League parlando anche della Conference. Ecco le sue dichiarazioni: "L'allenatore ha parlato con noi per capire se volessimo concentrarci su una cosa o sull'altra. Eravamo tutti d'accordo sul fatto che volessimo puntare su entrambe. Abbiamo la partita di ritorno contro la Fiorentina e poi, si spera, la semifinale. Ma, ripeto, vogliamo anche risalire la classifica.

Vogliamo dare il massimo ogni volta che scendiamo in campo. Ed è esattamente quello che faremo. Abbiamo vinto la partita d'andata per 3-0 e sappiamo che il ritorno sarà una partita difficile. Loro hanno molto da giocarsi e, allo stesso modo, anche noi abbiamo molto da giocarci per il resto della stagione. Darò il 100% in ogni partita e spero di ottenere molte più vittorie di qualsiasi altra cosa".