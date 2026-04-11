Qui Lazio: ecco il probabile undici con cui Sarri si presenterà a Firenze

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A due giorni da Fiorentina-Lazio,Tuttomercatoweb.com fornisce alcuni dati sulle condizioni dei biancocelesti. A Firenze Maurizio Sarri deve fare i conti con gli acciacchi e le assenze a dieci giorni dalla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il Comandante spera di recuperare almeno per la panchina Patric e soprattutto capitan Zaccagni, mentre dovrebbe rimanere ai box Gila. Rispetto all’undici che ha pareggiato col Parma all’Olimpico dovrebbe esserci un solo cambio, con la conferma in blocco del quartetto difensivo composto da Marusic a destra, Romagnoli e Provstgaard al centro con Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo Cataldi in regia sarà affiancato da Dele-Bashiru e Taylor, con Basic che sarà in panchina. L’unico cambio potrebbe esserci in attacco, con Noslin leggermente avanti nel ballottaggio con Pedro per completare il tridente con Maldini al centro e Isaksen a destra.

Questa la probabile formazione della Lazio:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.