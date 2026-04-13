FirenzeViola Alla scoperta di "Sasi" Cianciulli, convocato in "prima". Lo scopritore: "Lo volevano tutte le big"

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La chiamata è arrivata, quasi senza preavviso. Salvatore Cianciulli, capitano della Fiorentina Under-18, è stato convocato a sorpresa da Paolo Vanoli per la sfida di questa sera contro la Lazio. A 17 anni, è molto più di un premio: è quasi un’investitura. Classe 2008, mancino naturale, Cianciulli (per tutti "Sasi" dalle parti del Viola Park) arriva da Montella, provincia di Avellino. È lì che tutto è iniziato, tra passione e sacrificio, prima alla Montella Football Academy e poi alla Peluso Academy, dove il suo talento ha preso forma in maniera evidente. Tecnica sopraffina, testa sulle spalle e una personalità fuori scala per l’età: ingredienti che non sono passati inosservati agli osservatori viola.

Coppa e calci piazzati

Il trasferimento a Firenze è stato il passaggio decisivo. Dal 2022, a soli 14 anni, Cianciulli è sotto contratto con la Fiorentina e oggi è il punto di riferimento della Under-18: 28 presenze e 5 reti nell'attuale campionato, ma soprattutto una fascia da capitano che lui indossa con naturalezza. Un riconoscimento che lo ha fatto anche entrare nel giro della Nazionali azzurre giovanili. Il suo nome è tornato a riecheggiare con forza dopo il successo al Torneo di Viareggio, dove la squadra guidata da Capparella ha riportato a casa la Coppa Carnevale dopo 34 anni di attesa. Una vittoria storica, dentro cui c’è anche la firma di Cianciulli (suo il gol del 4-1 su rigore nella finale col Rijeka): mediano moderno, capace di trasformarsi in trequartista, ha tra le sue specilità i calci piazzati.

Un vero colpo

"E' sempre stato un ragazzo di qualità, sia dentro che fuori dal campo. Merito anche di una famiglia umile, composta da grandi lavoratori. Mi riferisco al padre Antonio e alla madre Katia" racconta a Firenzeviola.it Antonio Peluso, allenatore e proprietario della scuola calcio dove Cianciulli si è formato, prima di trasferirsi a Firenze: "Ricordo ancora bene quando lo cedemmo alla Fiorentina, con i direttori Angeloni e Niccolini che lo seguivano da molto tempo. I viola sono stati bravissimi ad anticipare la concorrenza, perché anche Juve, Inter e Milan erano sulle tracce di Salvatore. Per la Fiorentina è stato un vero colpo: penso che, ad oggi, non ci sia posto migliore del Viola Park per crescere, se sei un giovane di qualità come Cianciulli".