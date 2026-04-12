Qui Lazio, a Firenze con tanti infortuni: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Noslin

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Anche la Lazio arriverà a Firenze in condizioni tutt'altro che perfette. Lo ribadisce stamani il Corriere dello Sport-Stadio, facendo i conti sulla probabile formazione che schiererà Sarri contro la Fiorentina. Persi per infortunio sia Maldini che Marusic, ai loro posti dovrebbero agire rispettivamente Dia e Lazzari. Sono le prime mosse per domani, con Sarri che ha recuperato Dele-Bashiru, ma va deciso se risparmiarlo in favore di Basic o confermarlo mezzala destra. In questo caso il croato farebbe staffetta in corsa. E’ pronto dopo due mesi vissuti cercando una spiegazione ai fastidi che lo tormentavano: una lesione scoperta a posteriori.

Sarri, per necessità e volontà, sta pensando ad un tridente diverso con Isaksen, Dia e Noslin. L’olandese è in pole su Pedro. Già prima dello stop di Maldini, nelle prove, era stato dato più spazio a Dia e Noslin. Il primo era entrato bene a Bologna, il secondo è andato in gol col Parma. Sarri pensava di variare qualcosa per ritrovare pericolosità. I dubbi sembrano dissolti, colpa dell’emergenza. Ricapitolando: Motta in porta. Poi Lazzari, Romagnoli, Provstgaard e Tavares in difesa. Basic o Dele, Cataldi e Taylor a centrocampo. Isaksen, Dia e Noslin davanti.