Lazio, attacco horror in trasferta: il dato sui gol segnati lontano dall'Olimpico
L'attacco fatica, ancora di più lontano dall'Olimpico. Dietro il rendimento deludente della Lazio in campionato, c'è un lavoro del reparto offensivo che fatica a dare i propri frutti, risultando quasi incapace di segnare. Non deve stupire, dunque, che il capocannoniere biancoceleste in Serie A, ovvero Gustav Isaksen, abbia segnato appena quattro gol.
Lontano dalle mura amiche dell'Olimpico, poi, la situazione appare ancora più critica. Su 15 gare in trasferta disputate, la squadra di Sarri è riuscita a segnare appena 10 gol. Questa mancanza di reti, scrive La Gazzetta dello Sport, è risultata in soli 18 punti collezionati fuori casa su 44 totali. Nelle gare di Firenze e Napoli il trend andrà invertito, in vista della trasferta più importante della stagione, quella contro l'Atalanta in Coppa Italia.
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