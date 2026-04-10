Qui Lazio, ultime di formazione. Gila out, Zaccagni verso la convocazione

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Ultime sulla Lazio a tre giorni dalla partita contro la Fiorentina. Come riporta Lalaziosiamonoi, nella ripresa in campo dopo il riposo di giovedì oggi a Formello era ancora assente Dele-Bashiru, fermo da mercoledì: è leggermente affaticato, ma le sue condizioni non preoccupano. Salvo sorprese sarà a disposizione contro la Fiorentina. È comunque aperto il ballottaggio con Basic, anche lui rientrato da poco e non al meglio.

Per il resto, solo conferme per Cataldi e Taylor. Il regista sarà accompagnato dal ritorno di Patric in panchina, disponibile nella ripresa. Al Franchi si rivedrà anche Pellegrini, assente sabato scorso contro il Parma. Mancherà ancora Gila, gestito per un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio. Al centro ci dovrebbe essere Provstgaard insieme a Romagnoli, con Motta in porta. Sulle fasce si rivedranno sia Marusic che Nuno Tavares. In attacco resta il dubbio a sinistra tra Pedro e Noslin per completare il tridente con Maldini e Isaksen. Notizie positive su Zaccagni, che viaggia verso la convocazione dopo aver lavorato parzialmente in gruppo. Resta l'allenamento di sabato pomeriggio e la rifinitura di domenica mattina per chiudere la preparazione.