Premier League, doppietta di Mateta: il Crystal Palace ribalta il Newcastle

Premier League, doppietta di Mateta: il Crystal Palace ribalta il NewcastleFirenzeViola.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 18:00Avversari
di Redazione FV

Dopo la vittoria per 3-0 ai danni della Fiorentina nel quarto di finale d'andata di Conference League, arriva un'altra vittoria, stavolta in Premier League, per il Crystal Palace di Oliver Glasner. Il club londinese, atteso giovedì a Firenze al Franchi per la gara di ritorno europea, ha vinto in rimonta a Selhurst Park contro il Newcastle di Tonali grazie alle reti all'80' e al 94' su rigore di Mateta, che ha risposto nella ripresa alla rete degli ospiti arrivata fine primo tempo con Osula