Premier League, doppietta di Mateta: il Crystal Palace ribalta il Newcastle
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Dopo la vittoria per 3-0 ai danni della Fiorentina nel quarto di finale d'andata di Conference League, arriva un'altra vittoria, stavolta in Premier League, per il Crystal Palace di Oliver Glasner. Il club londinese, atteso giovedì a Firenze al Franchi per la gara di ritorno europea, ha vinto in rimonta a Selhurst Park contro il Newcastle di Tonali grazie alle reti all'80' e al 94' su rigore di Mateta, che ha risposto nella ripresa alla rete degli ospiti arrivata fine primo tempo con Osula.
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