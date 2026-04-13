Dalla Spagna, Fiorentina in pressing per Febas: è in scadenza con l'Elche

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Il mercato della Fiorentina della prossima estate sarà pieno di operazioni sia in entrata che in uscita, con Fabio Paratici che sarà chiamato a ricostruire una squadra che nel corso di questa stagione ha fallito i propri obiettivi e che ancora non è matematicamente salva a 7 giornate dalla fine. Secondo quanto riporta il sito spagnolo Informacion.es, il club viola sarebbe sulle tracce di Aleix Febas, centrocampista centrale in scadenza di contratto con l'Elche.

Il giocatore classe '96 non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto a causa della richiesta d'aumento da parte del suo agente e per questo la Fiorentina sta provando a inserirsi "spingendo al massimo" per ottenere il sì del centrocampista. Secondo le informazioni dei media spagnoli, la settimana scorsa un osservatore della Fiorentina era allo stadio Manuel Martinez Valero per seguire da vicino la prestazione del giocatore nel corso della sfida contro il Valencia, Febas che ha risposto presente partecipando all'azione del gol vittoria di Cepeda con un grande passaggio.