Qui Verona, oggi la ripresa degli allenamenti: seduta a porte chiuse

Qui Verona, oggi la ripresa degli allenamenti: seduta a porte chiuseFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:40Avversari
di Redazione FV

La Fiorentina riprenderà a lavorare da domani, al Viola Park, dopo aver beneficiato di tre giorni interi di risposo. L'Hellas Verona, invece, è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi: la squadra allenata da Paolo Sammarco ha sostenuto una seduta a porte chiuse a Castelnuovo del Garda in vista della gara di campionato contro i viola in programma sabato 4 aprile.