Verona senza cinque giocatori impegnati nelle rispettive nazionali

Verona senza cinque giocatori impegnati nelle rispettive nazionaliFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:30Avversari
di Redazione FV

Il Verona, prossimo avversario della Fiorentina al Bentegodi, ha usufruito del secondo giorno concesso dal tecnico Sammarco. I gialloblù, a differenza dei viola che rientrano giovedì, tornano però al lavoro domani. Per quanto riguarda le assenze tra le fila del Verona per gli impegni delle Nazionali, sono 5 i convocati dalle varie selezioni, in linea con la Fiorentina nella quale come noto sono sei (Pongracic, Kean, Ndour, Comuzzo, Balbo e Kospo). Ecco l'elenco dei gialloblù.



Rafik Belghali (Algeria)
Victor Nelsson (Danimarca, nella foto)
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer)
Moatasem Al-Musrati (Libia)
Tomas Suslov (Slovacchia)