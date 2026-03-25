Baldini su Kayode: "È arrivato in ritardo al ritiro a causa di alcune visite"

vedi letture

L'Italia U21 del CT Silvio Baldini torna in campo al CPO di Tirrenia per preparare le due gare di qualificazione all'Europeo 2027. Al raduno della nazionale, come comunicato sui canali ufficiali della FIGC, si è aggiunto anche l'ex viola Michael Kayode. Queste le parole del CT Baldini sulla ritardata chiamata del terzino del Brentford: "Quando lo chiamai a settembre non ottenne l’idoneità fisica, perché in Italia i criteri sono più rigidi rispetto all’Inghilterra.

Questa volta è arrivato in ritardo perché lunedì si è recato a Roma per sottoporsi ad alcune visite mediche, completandole poi il giorno successivo per ottenere l’idoneità. Gli è stato rilasciato un certificato valido per sei mesi e successivamente ha raggiunto il ritiro. Questa è la dinamica dei fatti: altrimenti non ci sarebbe stato alcun motivo per non convocarlo, considerando il suo valore e il percorso svolto nelle Nazionali giovanili".