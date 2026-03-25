Lotta salvezza, Lecce: venerdì Berisha si opera al retto femorale destro
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Il Lecce, club in forte lotta con la Fiorentina per la salvezza, dovrà ancora fare a meno della sua stella, Medon Berisha, che si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Di seguito il comunicato del club: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha si è sottoposto in data odierna ad una consulenza specialistica in Finlandia dal Prof. Lempainem che ha confermato la lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Berisha verrà operato nella giornata di venerdì dal Prof. Lempainem".
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