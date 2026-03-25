Piccinetti su Vanoli: "I cambi non sono facili, ma non può arrabbiarsi"

vedi letture

Claudio Piccinetti, ex viola, ha commentato a Lady Radio i temi più attuali di casa Fiorentina: “L’allenatore non si deve mai arrabbiare per le domande che gli vengono fatte dalla stampa, non si può perdere le staffe per una rosetta del genere. Sulle sostituzioni dico che non è mai facile prendere le decisioni, soprattutto in una stagione del genere. C’è sempre paura di sbagliare, per questo Vanoli deve ascoltare i suoi collaboratori che sono meno presi di lui dalla partita. I cambi li sbagliano tutti, l’importante è non avere paura perché se hai paura non puoi fare l’allenatore”.