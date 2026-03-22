L'Hellas Verona crede ancora alla salvezza. Edmundsson: "Ci proveremo"

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Il difensore dell'Hellas Verona, Andrias Edmundsson, commentando a Dazn la sconfitta della sua squadra contro l'Atalanta, ha spiegato come la squadra scaligera - prossima avversaria della Fiorentina dopo la sosta - non abbia intenzione di mollare: "È stata una partita difficile - ha detto il faroese -penso che nel secondo tempo sia andato meglio però. Nella ripresa meritavamo il gol. Dobbiamo andare avanti nonostante la sconfitta".

Il finale di stagione. "L'obiettivo è salvarsi, anche se ora è davvero difficile. Mancano ancora delle partite e ci vogliamo provare".