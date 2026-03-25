Fiorentina-Crystal Palace, da domani biglietti disponibili: info e fasi di vendita
Dal sito ufficiale, la Fiorentina rende noto che la vendita dei biglietti per la sfida di ritorno di Conference League contro il Crystal Palace, in programma il 16 aprile, aprirà alle ore 12:00 di domani. Anche il club londinese ha reso noto il programma di vendita dei biglietti per la partita d'andata. I prezzi per la partita del Franchi vanno dai 23€ in Curva Ferrovia (14€ con la prelazione per abbonati) ai 54€ per la tribuna (35€ con la prelazione per abbonati) fino ad arrivare ai 153 in tribuna vip. Di seguito il comunicato del club viola con il programma di vendita:
"Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della gara di ritorno dei Quarti di Finale di UECL 2025/26 in programma il 16/04/2026 alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze:
CALENDARIO DI VENDITA
FASE 1
Dalle ore 12:00 del 26/03/2026 alle 11:59 del 30/03/2026
Fase riservata a:
Possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26 (con prelazione sul posto)
Possessori Curva Double Pass (con prelazione sul posto)
Abbonati Serie A 25/26 (senza prelazione sul posto)
FASE 2
Dalle ore 12:00 del 30/03/2026 alle 09:59 del 10/04/2026
Restano attive le tariffe della FASE 1, senza più la prelazione sul posto per i possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26 e Curva Double Pass.
Inizio vendita libera
FASE 3
Dalle ore 10:00 del 10/04/2026 alle 08:59 del 16/04/2026
Terminano le tariffe di Prelazione Abbonati e prosegue la vendita libera
Tariffe disponibili: Intero, Under 25 e Under 14
FASE 4 - Giorno gara
Attive le tariffe Matchday
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI
Prelazione Abbonati
Tariffa promozionale riservata ai possessori di miniabbonamento League Phase UECL 25/26, ai sottoscrittori del Curva Double Pass e agli abbonati Serie A 25/26
Under 25
Tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2001
Under 14
Tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2012"
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