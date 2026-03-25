Il bilancio degli acquisti di gennaio. Solomon verso il riscatto, Harrison no

vedi letture

L'edizione di Firenze di Repubblica fa un bilancio degli acquisti di gennaio della Fiorentina a due mesi di distanza dalla chiusura della sessione invernale. Un mercato che inizia a dare i suoi frutti. La palma di miglior acquisto di gennaio resta sempre nelle mani di Manor Solomon. Certo nelle ultime settimane il suo apporto è mancato a causa di un infortunio rimediato nel ritorno del play off di Conference League contro lo Jagiellonia, ma dopo la sosta Manor sarà il jolly in più per Vanoli nel doppio binario campionato, e quindi salvezza, e Conference. Ai gradini del podio, dietro Solomon, per rendimento fino a questo momento ci sono ex aequo Brescianini ed Harrison.

Tra i segni meno di gennaio, che ancora non hanno convinto, ci sono invece Fabbian e Rugani, a cui il club vorrebbe dare un'altra occasione. Rugani, Brescianini e Fabbian diventeranno automaticamente calciatori della Fiorentina, facendo scattare l’obbligo di riscatto previsto nel contratto. I tre costeranno complessivamente 28,5 milioni. Per Solomon ed Harrison invece si dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto. L’intenzione è di riscattare per dieci milioni l’israeliano mentre sull’inglese il prestito potrebbe interrompersi a giugno.