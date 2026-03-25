Galbiati: "Vanoli ha trovato la quadra ricostruendo quasi tutto"
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L’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato a Toscana TV del momento della squadra viola: “Nonostante il fiato sul collo da parte della Cremonese, la Fiorentina ha mostrato grande forza e ha reagito allo svantaggio resistendo nel finale con l’Inter. Il pareggio è stato meritato, vincere sarebbe stato forse troppo. Con Vanoli la media è da qualcosa in più della salvezza, il che è positivo anche se ovviamente non eccezionale per una squadra blasonata come la Fiorentina.
Il tecnico è arrivato in una squadra in un momento difficilissimo ma che resta sempre appetibile. Ha dovuto ricostruire tutto quasi dalle basi, ha trovato la quadra”.
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