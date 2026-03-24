Quello che affronterà alla ripresa la Fiorentina è il peggior Verona nell'era dei 3 punti
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La stagione dell'Hellas Verona, dopo 30 giornate è la peggiore di sempre da quando in Serie A sono stati introdotti i tre punti. Come sottolinea oggi il Corriere di Verona, la squadra oggi di Paolo Sammarco e prima di Paolo Zanetti si colloca addirittura dopo quella della stagione 2015/2016 quando sotto la guida di Andrea Mandorlini rilevato poi da Gigi Delneri i punti allo stesso momento erano 19, e sarebbero stati 28 alla fine del campionato coinciso con la retrocessione in Serie B.
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