FirenzeViola Fiorentina a Verona: sfruttare le difficoltà gialloblù per una vittoria fondamentale

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Sabato prossimo, alla ripresa del campionato, la Fiorentina dovrà affrontare il Verona. Squadra che ha subito 18 sconfitte in questa stagione, col secondo peggior attacco con 22 reti segnate e solo la differenza di reti consente ai gialloblù di evitare l’ultima posizione in classifica occupata dal Pisa. Nell’ultima partita contro l’Atalanta, anche se persa solo per 1-0, i ragazzi di Sammarco hanno lottato e dimostrato di avere carattere facendo faticare nella ripresa la squadra di Palladino, con le occasioni sprecate di Bowie e Orban.

Sicuramente contro l'Atalanta abbiamo visto una squadra più combattiva rispetto a quella contro il Genoa in cui ha perso 2-0. La squadra gialloblu è ancora alla ricerca di continuità e con 8 partite ancora da giocare, può ancora puntare alla salvezza. Giocatori come Gagliardini e Akpa-Akpr stanno mostrando per esempio segnali positivi anche in questa fase. Invece il portiere Montipo' ha subito un'annata piena di critiche e Suslov sta ritrovando la sua migliore forma.