Hellas, secondo giorno di riposo per i gialloblù: ripresa prevista per domani

Hellas, secondo giorno di riposo per i gialloblù: ripresa prevista per domaniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:13Avversari
di Redazione FV

Come riportato da CalcioHellas, il Verona - prossimo avversario della Fiorentina in campionato - oggi usufruirà del secondo giorno di riposo previsto dal programma gialloblù prima della gara contro i viola, in programma sabato 4 aprile alle 18 presso lo stadio Bentegodi. La ripresa dei lavori, per i non convocati dalle nazionali, sarà dunque domani, sempre a Castelnuovo del Garda, sempre a porte chiuse.