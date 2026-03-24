Hellas, secondo giorno di riposo per i gialloblù: ripresa prevista per domani
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Come riportato da CalcioHellas, il Verona - prossimo avversario della Fiorentina in campionato - oggi usufruirà del secondo giorno di riposo previsto dal programma gialloblù prima della gara contro i viola, in programma sabato 4 aprile alle 18 presso lo stadio Bentegodi. La ripresa dei lavori, per i non convocati dalle nazionali, sarà dunque domani, sempre a Castelnuovo del Garda, sempre a porte chiuse.
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