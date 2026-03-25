RFV Nuovo allenatore? Di Marzio: "Credo che andrà così. Ma Vanoli merita una valutazione"

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Ospite d'eccezione negli studi di Radio FirenzeViola e nella redazione di FirenzeViola. È passato a trovarci, infatti, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, per parlare della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni, nel corso della puntata odierna di "Viola Amore Mio": “Adesso la Fiorentina è squadra, adesso corre, gioca, tutti i parametri si sono riallineati. È sotto gli occhi di tutti la prestazione con l’Inter, le partite in Europa, la vittoria importante a Cremona. Oggi la Fiorentina è una squadra che se iniziasse la stagione adesso non si ritroverebbe a lottare per questa posizione di classifica ed è merito di Vanoli, che è riuscito a incidere nel gruppo. All’arrivo di Fabio Paratici con Goretti hanno sistemato la squadra con dei ruoli chiari, prendendo giocatori che si stanno rivelando importanti”.

Cosa ne pensa di Vanoli? Pensa che arriverà un nuovo allenatore?

“Credo che sia lecito che la gente possa sognare un percorso nuovo visto che è arrivato un nuovo direttore, e da un certo punto di vista credo che andrà così. Anche se devo dire la verità, Vanoli si sta meditando credito perché è riuscito in una situazione delicata a portare la Fiorentina ormai quasi fuori da una situazione drammatica, quindi si merita almeno di poter essere coinvolto in una valutazione. E’ chiaro che se riescono a prendere De Zerbi allora è giusto iniziare un nuovo ciclo, però cambiare per cambiare allora mi tengo Vanoli, quindi secondo me la società dovrà valutare bene”.

Prevede un buon movimento intorno a Kean durante i prossimi mesi?

“Ci aspettiamo intanto che Kean ci porti al Mondiale e poi sicuramente avrà mercato, io in tutte queste voci sul Milan non ho trovato riscontro quindi non credo che sia al primo posto della lista del Milan per diverse motivazioni. Poi vedremo se ci saranno altre squadre interessate perché è un giocatore con un valore alto. Credo che la Fiorentina del futuro debba ripartire da certezze e Kean potrebbe essere una di quelle”.

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