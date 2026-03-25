FirenzeViola Da Kean a Pongracic, cinque giorni "nazionali" tra sfide da dentro o fuori e amichevoli oltreoceano

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Non c’è solo Moise Kean destinato a scendere in campo con la Nazionale domani sera, visto che saranno altri 5 i viola a essere impegnati con le proprie selezioni. Da domani Vanoli ritroverà al Viola Park il gruppo a disposizione, per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Verona a inizio aprile, ma dovrà fare a meno di altri elementi che nei prossimi giorni scenderanno in campo tra amichevoli e qualificazioni alle prossime competizioni internazionali, con la speranza del tecnico e di tutto l'ambiente di ritrovarli in forma (soprattutto senza infortuni) e con l'entusiasmo di chi ha centrato gli obiettivi.

Kean, se l'Italia supererà la semifinale sarà impegnato il 31 in trasferta in Galles o in Bosnia per l'ultimo scoglio tra gli azzurri e i Mondiali. Marin Pongracic è stato invece convocato dal ct Dalic per le due amichevoli della Croazia che si giocheranno ad Orlando contro la Colombia domani e contro il Brasile il 31. Anche Luis Balbo ha ricevuto la seconda chiamata dal Venezuela, dopo quella di novembre. Per lui due amichevoli in Uzbekistan contro il Trinidad e Tobago la prima il 27 e contro lo stesso Uzbekistan la seconda, il 30.

Per quanto riguarda l'Italia Under 21 azzurra sono stati convocati per le qualificazioni europee sia Pietro Comuzzo che Cher Ndour. Domani (ore 18.15) al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per gli azzurrini c'è la sfida alla Macedonia del Nord, mentre martedì 31 (ore 18.30) è in programma a Boras il match con la Svezia: l’Italia cerca l’aggancio alla Polonia capolista. Infine anche l'Under 21 della Bosnia-Erzegovina è impegnata nelle qualificazioni europee ed è stato convocato anche il viola Eman Kospo: il 27 sfida in casa con la Slovenia, il 31 c'è Israele in trasferta.