Bisseck commenta l'1-1 tra Inter e Fiorentina: "Non è semplice quando sei 1°"

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Yann Bisseck ha commentato a Sky Sport il pareggio tra Inter e Fiorentina non facendo drammi: "Non è semplice quando sei primo… Lo sappiamo, siamo consapevoli di quanto siamo forti, poi se non lo metti in campo, senti chiedere sempre cos'è successo? Ma perché?. Questa non è la cosa giusta da fare, dobbiamo imparare a non farlo, poi si decide tutto in campo".

Sulle sensazioni e l'umore che c'è in spogliatoio, Bisseck ha invece spiegato: "Penso che è normale se giochi per una squadra così forte e così importante voler vincere ogni partita, se non lo fai è una sensazione che non mi piace. Non dobbiamo rendere una cosa più grande di quello che è, ma riguardare la partita, vedere cosa possiamo fare meglio e metterlo in campo. Dobbiamo finire questo campionato al primo posto, questa è la cosa più importante. Non stiamo pensando tanto a questa partita, dobbiamo solo migliorare e alzare il livello".