Qui Roma, il probabile undici di stasera: Gasperini pronto a rilanciare Dybala

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A poche ore da Roma-Fiorentina, Tuttomercatoweb.com prova ad anticipare anche la probabile formazione dei giallorossi. Per la sfida in programma stasera alle ore 20.45 all'Olimpico, Gasperini confermerà il consueto 3-4-2-1. In difesa non dovrebbero esserci cambiamenti: Mancini, Ndicka ed Hermoso agiranno davanti a Svilar. Sulle fasce, Celik ha smaltito il problema fisico accusato nella gara di Bologna e prenderà il proprio posto sulla destra, mentre sul versante opposto ci sarà nuovamente Wesley. A centrocampo Cristante rappresenta un punto fermo, al suo fianco potrebbe tornare dal primo minuto Koné dopo l’infortunio. In attacco poche incertezze: Soulé e Malen sono sicuri del posto, con Dybala in vantaggio su Pisilli ed El Shaarawy per completare la trequarti.

Questo quindi il probabile undici anti-Fiorentina:

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik,Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.