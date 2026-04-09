FirenzeViola Qui Palace: davanti Mateta, fuori Nketiah, ecco il probabile undici di Glasner

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Mancano poche ore a Crystal Palace-Fiorentina e in casa inglese Glasner, tecnico delle eagles che ha già annunciato il suo addio a fine stagione, racconta di un clima molto buono, nonostante l’ultima gara ufficiale giocata risalga al 19 marzo (a Larnaca nella gara che ha aperto le porte dei quarti di finale). Con Mateta non al meglio, e con Nkeitha infortunato nell'ultima seduta di allenamento, il francese dovrebbe essere titolare ma per poi essere sostituito, mentre alle sue spalle ci saranno L'Mvp del mese di marzo Ismaila Sarr e Yeremi Pino. In mezzo Wharton con Hughes mentre l'ex Tottenham Brennan Johnson potrebbe giocare nell'insolita posizione di esterno a tutto campo prendendo il posto di Munoz sulla destra, con il trio Richards, Lacroix e Canvot davanti al portiere Henderson.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Johnson, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Yeremi Pino, Mateta.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli.