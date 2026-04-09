Paolo Di Canio attacca Fagioli: "La Nazionale non è un centro di recupero per ludopatici"

vedi letture

Paolo Di Canio, ex calciatore tra le altre di West Ham e Lazio e attuale talent di SkySport, è intervenuto proprio su Sky per dire la sua sul tema Nazionale, spiegando così i motivi della crisi del calcio italiano: “I risultati delle nostre selezioni giovanili dimostrano che qualità e organizzazione non mancano. Questi ragazzi danno tutto fino al momento decisivo, quello in cui dovrebbero fare il salto, ma poi – per responsabilità sia dei club sia dei giocatori – iniziano a pensare al primo contratto importante e rischiano di adagiarsi. Diventano adulti nella gestione, ma per quanto riguarda le regole tornano a comportarsi da ragazzi; abbiamo visto diversi casi…

Per carità, è giusto dare una seconda possibilità a chi sbaglia, ma penso alla vicenda Fagioli: la Juventus gli rinnovò il contratto mentre era squalificato, per di più aumentandone l’ingaggio. È stato un segnale completamente sbagliato. Abodi disse una cosa condivisibile, ovvero che chi commette errori gravi non dovrebbe essere convocato subito in Nazionale, ma fu attaccato da tutti. Se mandi messaggi di questo tipo e poi la trasformi in un discorso buonista del tipo ‘non lasciamo indietro i ragazzi’… Qui parliamo della Nazionale: ma che siamo un centro di recupero per ludopatici?”.