Fiorentina, occhio a Ismaïla Sarr: premiato dal Crystal Palace come miglior giocatore di Marzo

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Attraverso un post sui propri canali ufficiali, il Crystal Palace ha nominato Ismaïla Sarr come miglior giocatore degli Eagles del mese di Marzo. L'attaccante 2002 si è garantito questo premio rendendosi partecipe di ottime prestazioni e di ben 4 gol distribuiti in 2 partite. La prima doppietta ha permesso agli Eagles di superare l'ostacolo AEK Arnaca in Conference League e di arrivare alla sfida di stasera proprio contro la Fiorentina. Dopo lo 0-0 dell'andata, il Crystal Palace ha, appunto, superato il turno vincendo in casa dei ciprioti del Larnaca col punteggio di 2-1. L'altra doppietta è invece stata realizzata nella vittoria ottenuta dal Crystal Palace in casa del Tottenham per 3-1. In particolare Sarr, prima si è conquistato il rigore del momentaneo 1-1 (portando all'espulsione di Van der Ven e realizzando dagli undici metri) e poi ha chiuso la sfida realizzando il terzo gol ospite nel corso del recupero del primo tempo. Rete che, inoltre, è stata premiata come gol del mese da sito di videogiochi loaded.com. Viste queste prestazioni, Ismaïla Sarr si candida ad essere uno degli avversari più pericolosi sul quale la difesa viola dovrà fare maggiore attenzione sia nella sfida londinese di stasera che nel ritorno al Franchi della prossima settimana.