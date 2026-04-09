FirenzeViola Doveva essere del Milan, oggi sfida la Fiorentina: la storia di Mateta

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Ci sarà il centravanti francese Jean-Philippe Mateta a guidare l'attacco del Crystal Palace che stasera sfiderà la Fiorentina nell'andata dei quarti di finale di Conference League e Tuttomercatoweb.com sfrutta l'incrocio contro i viola per ricordare quanto successo nel passato recente dell'attaccante. Protagonista di una buona prima parte di Premier League con otto reti realizzate tra il 31 agosto e il primo gennaio, il centravanti classe '97 nel mese di gennaio è stato davvero a un passo dal trasferimento in Serie A. Prima la trattativa ben avviata con la Juventus, poi quella praticamente chiusa con il Milan. Un trasferimento saltato dopo visite mediche che hanno fatto emergere un problemino fisico. "Mateta ha avuto un problema al ginocchio dalla sosta nazionali di novembre. Voleva continuare a giocare e l'abbiamo gestito così. Poi ci ha detto che voleva andarsene, ma Il Milan che lo ha valutato alla fine ha deciso di non ingaggiarlo", disse Oliver Glasner - il manager delle eagles - lo scorso 6 febbraio. Le ulteriori valutazioni portarono allo stop del centravanti francese, dai primi giorni di febbraio fino a metà marzo.

Nessun intervento chirurgico, ma una terapia conservativa per riportare il calciatore al 100%. Anche per farlo riprendere emotivamente dopo la brutta botta del mancato trasferimento. Mateta è tornato in campo il 12 marzo, in Europa contro l'AEK Larnaca. E stasera dovrebbe partire dal primo minuto contro la Fiorentina, il principale spauracchio per De Gea e compagni. Un paio di mesi dopo quel mancato trasferimento Mateta è quindi pronto a riprendersi la ribalta.