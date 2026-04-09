FirenzeViola Crystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni: Gud a sinistra, Harrison a destra, tornano Dodò e Mandragora

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E’ la gara dell’anno, l’appuntamento più importante della stagione, se non anche il più complicato. A Londra, quartiere di Croydon a una mezz’ora dal centro della City, i viola affrontano le aquile del Crystal Palace, formazione scivolata al quattordicesimo posto della Premier League ma reduce da due successi storici come la FA Cup e il Community Shield della passata stagione. Una sfida affascinante, come ogni volta in cui si affrontano due scuole calcistiche come quella italiana e quella inglese, per qualcuno persino una finale anticipata di Conference League, di certo un impegno non da poco per una Fiorentina sì in ripresa ma alle prese con più di un problema.

Ancora tanti assenti

Nel gruppo partito ieri alla volta di Londra mancano infatti singoli importanti, su tutti Kean, ma pure Solomon e Parisi hanno dovuto alzare bandiera bianca. Con Dodò e Mandragora recuperati Vanoli può sostituire il centravanti azzurro con Piccoli ma per quanto riguarda le corsie esterne l’assenza di Parisi apre più di uno scenario. Il favorito per muoversi sulla corsia destra è Harrison, con Gudmundsson dall’altra parte, mentre in mezzo con Fagioli imprescindibile, e Mandragora che dovrebbe essere dei titolari, l’altra maglia da titolare andrà a Ndour

Massima attenzione alle prossime sfide di campionato

Così tra le assenze di spicco c’è anche quella di Solomon, uno che nel calcio inglese si è fatto conoscere. Per molti addetti ai lavori inglesi la sua mancanza si farà sentire, e d’altronde è quanto avvenuto nelle ultime sfide di campionato. Di certo contando la scelta condivisa di tenere a casa anche Kean in casa viola c’è la consapevolezza del valore dei punti in palio da lunedì in poi, ed è poi anche per questo motivo che Vanoli non ha voluto forzare nessun rientro, rimandando tutto alla gara contro la Lazio in programma lunedì.

Occhio all’intensità del Crystal Palace

In casa inglese Glasner, tecnico del Crystal Palace che ha già annunciato il suo addio, racconta di un clima molto buono, nonostante l’ultima gara ufficiale giocata risalga al 19 marzo (a Larnaca nella gara che ha aperto le porte dei quarti di finale). Con Mateta non al meglio, e con Nkeitha infortunato, il francese dovrebbe essere titolare ma per poi essere sostituito, mentre alle sue spalle ci saranno Sarr e Yeremi Pino. In mezzo Wharton con Hughes mentre Johnson prenderà il posto di Munoz sulla destra con il trio Richards, Lacroix e Canvot davanti al portiere Henderson.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Johnson, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Yeremi Pino, Mateta.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli.