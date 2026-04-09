Crystal Palace, Mateta non è ancora al 100%: stasera però dovrebbe partire titolare

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L'ultima gara ufficiale del Crystal Palace risale al 19 marzo, sfida di ritorno degli ottavi di finale contro l’Aek Larnaca vinta solo ai supplementari, ma sotto questo profilo i tanti Nazionali sparsi per il mondo hanno avuto modo di mantenersi in forma. Tra loro c’è anche il nazionale gallese Johnson, arrivato dal Tottenham a gennaio quanto Mateta era in procinto di andarsene (salvo poi restare) e destinato a giocare sulla destra. La delusione per l’esclusione del suo Galles dal Mondiale per opera della Bosnia (come l’Italia) è ancora forte, ma l’esterno assicura che il gruppo sta bene. È da qui che il Crystal Palace riparte dopo quasi tre settimane di sosta.

Senza Nketiah infortunato la punta Mateta (che piaceva al Milan a gennaio) è rientrata da poco dall’infortunio, potrebbe partire dall’inizio per poi essere sostituito a gara in corso, mentre sulla trequarti ci sarà Sarr, senegalese dal gol facile (15 reti in 32 presenze tra campionato e coppe). In mezzo al campo invece agirà il centrocampista Wharton valutato 60 milioni. lo riporta il Corriere Fiorentino.