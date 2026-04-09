FirenzeViola Alla scoperta della Londra di Fabio Paratici: il reportage di FirenzeViola

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La partita tra Crystal Palace e Fiorentina è stata l'occasione per il direttore sportivo viola Fabio Paratici per rituffarsi tra le strade che lo hanno visto protagonista in quanto dirigente del Tottenham. Tre anni nel corso dei quali, Paratici ha vissuto da residente uno dei quartieri più esclusivi della capitale inglese, ovvero Mayfair. Proprio per le strade di questo quartiere, FirenzeViola ha effettuato un reportage per raccontare la Londra di Paratici, con i luoghi che quotidianamente vedevano il fresco dirigente della Fiorentina, vivere la propria quotidianità, comprensiva degli incontri di mercato e anche dell'incontro che ha poi definito il suo ritorno in Italia e il suo approdo al Rocco B. Commisso Viola Park.

Uno dei luoghi frequentati spesso da Paratici è l'hotel "Club22", luogo dove si può consumare un ottimo thé o un aperitivo esclusivamente se si fa parte dello stesso club. Esclusivissimo e riservatissimo albergo dove non solo Paratici ma anche altre personalità del calcio inglese passano le proprie ore tra relax e lavoro. "Un uomo stilosissimo e gentilissimo" ha raccontato Brigida, dipendente del Club22, che ha confermato la costante presenza del dirigente raccontando di come passasse il tempo nel bar del club, probabilmente anche per portare avanti lavoro e trattative.

A pochi passi dal club, si trova il Bar Marchesi, il luogo in cui Paratici ogni mattina si concedeva una colazione all'italiana con cornetto e cappuccino. Il proprietario e i dipendenti, anch'essi estremamente riservati visto l'esclusivissimo quartiere che ospita lo stesso bar, hanno definito il dirigente come una "grande persona" sempre pronta a fermarsi a parlare di calcio e a scambiare due battute sul Tottenham e non solo. Passaggio successivo dedicato alla strada che ha ospitato Paratici in quanto residente nei tre anni londinesi: Green Street. Una zona elegante e frequentata dalle personalità più facoltose della città, si incastona tra Hyde Park e Marble Arch, altri due luoghi simbolo di Londra. Nel nostro giro per le strade di Paratici, non poteva mancare una tappa presso Mayfair Market, luogo che attira migliaia di turisti da tutto il mondo per la cucina, per i tanti luoghi dove fermarsi anche solo per uno spuntino. Luogo che vedeva spesso il ds fermarsi proprio per pranzare e portare avanti il proprio lavoro a pochi passi da casa.

Si conclude al ristorante Santo Mare il nostro reportage, luogo in cui Fabio Paratici, lo scorso dicembre ha incontrato Alessandro Ferrari e Roberto Goretti per decidere il suo successivo ritorno in Italia come direttore sportivo della Fiorentina. Un piatto di pesce per fare da cornice al colloquio che ha portato al sì del dirigente, approdato poi a Firenze a inizio febbraio. Un luogo caro a Paratici, che quando capita da queste parti torna proprio al Santo Mare, con la speranza di poterci tornare, con l'umore giusto, anche dopo la partita di stasera.

Ecco il video del reportage fatto da Radio FirenzeViola: