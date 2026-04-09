FirenzeViola Benvenuti in Conference: l'ascesa e le contraddizioni del Crystal Palace

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Torna un nuovo appuntamento con "Benvenuti in Conference", la rubrica a cura di Francesco Benvenuti che vi svela curiosità e aneddoti sulla competizione europea che da quattro anni vede protagonista la Fiorentina. Il Crystal Palace, avversario della squadra di Vanoli nei quarti di finale, è il protagonista dell'ultimo episodio.

Gli storici successi in FA Cup (ai danni del Manchester City) e nel Community Shield (contro il Liverpool) del maggio e dell'agosto 2025, i primi nella storia ultracentenaria del club del sud di Londra, hanno completamente stravolto - nel bene, ma anche nel male - il presente delle Eagles: da sempre abituato a una sorta di inosservata regolarità, il Crystal Palace si è improvvisamente ritrovato all'interno di un vero e proprio saliscendi di ambizioni ed emozioni, il tutto palesatosi in una stagione complessa e contraddittoria. Un esempio? Il Palace, attualmente al 14esimo posto in Premier con 39 punti dopo 30 giornate, da campione in carica è stato eliminato in FA Cup dal Macclesfield, formazione di sesta serie allenata da John Rooney, fratello di Wayne. E anche in Conference il cammino, fino a qui, non è stato indubbiamente lineare e coerente.

Ma cosa si cela dietro il nome Crystal Palace? Qual è l'anno di fondazione? Quali sono i momenti salienti della storia del Palace? E cosa c'entra Eric Cantona? E poi ancora il campo, con il 3-4-2-1 delle Eagles di Oliver Glasner, i giocatori più rappresentativi e un mercato a dir poco controverso, fino alla retrocessione "d'ufficio" vissuta in estate dall'Europa League alla Conference, sono solo questi alcuni dei temi che troverete nel 14esimo episodio di "Benvenuti in Conference". Buona visione!