Qui Inter: Pio Esposito prenota un posto accanto a Lautaro. Due big assenti

A poco più di quarantotto ore da Inter-Fiorentina, ecco la situazione in casa nerazzurra: i due big indisponibili sono confermati, Marcus Thuram non ci sarà ancora e inoltre mancherà pure Henrikh Mkhitaryan dopo l'infortunio di Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport. Domani sera, contro la Fiorentina, Chivu ha intenzione di non cambiare oltre il dovuto la formazione di partenza rispetto al match del Maradona e così l'undici titolare dovrebbe ricalcare quello di sabato scorso per nove undicesimi.

Oltre all'avvicendamento dell'armeno con Sucic (favorito per sostituirlo), secondo il Corriere dello Sport si potrebbe rivedere Francesco Pio Esposito in attacco a fianco di Lautaro. Il classe 2005 e il Toro dovrebbero quindi essere i due terminali offensivi, con ennesimi straordinari per il primo. I nerazzurri hanno bisogno dell'argentino, della sua capacità di dare l'esempio anche nei momenti più difficili, scrive il quotidiano romano. Dunque Bonny pronto a subentrare, in attesa di riavere anche Thuram.

Questa la probabile formazione dell'Inter secondo il Corriere dello Sport:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Cahlanoglu, Sucic, Dimarco; F. Esposito, Lautaro. All.: Christian Chivu.