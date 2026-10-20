Chivu: "Consapevoli dei risultati in Champions, torneremo a vincere"

Domani l'Inter scenderà in campo a San Siro per la partita contro lo Shakhtar Donetsk, valida per la terza giornata di League Phase di Champions League. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è stato intervistato dai canali ufficiali del club: "Come sta la squadra? Si vedrà domani. Ha avuto un giorno di riposo, è consapevole dei risultati in Champions quest'anno, vogliamo ribaltare tutto e tornare a vincere".

"Mantenere l'atteggiamento offensivo sempre mantenendo l'equilibrio? Io non faccio ossessioni per determinate cose, Per me, quello che conta è rispettare i principi e ritrovare equilibrio in determinati momenti. Non si possono fare sempre determinate cose. Ho a che fare con un gruppo di ragazzi maturi e intelligenti, con una certa esperienza, sono certo che prima o poi supereranno quello che fino a questo momento non ha funzionato".