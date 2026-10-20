Qui Inter, beffa per Marcus Thuram: giallo per simulazione più multa
Beffa per Marcus Thuram, che è stato multato dal Giudice Sportivo per la simulazione contro il Bologna. Sul rigore non concesso c'erano molti dubbi, tanto che nemmeno la critica è stata unanime, da chi sosteneva che il contatto era troppo lieve a chi invece urlava al rigone non concesso. In quell'occasione Thuram è stato ammonito per simulazione dal direttore di gara, decisione che è stata confermata anche dalla sala Var.
Dall'ammonizione alla multa
C'era la sensazione che il Giudice Sportivo, vedendo le immagini, potesse graziare il giocatore con la sola sanzione e invece gli ha inflitto una multa. Di seguito il comunicato ufficiale: "AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE) THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria"
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