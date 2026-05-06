Qui Genoa, squadra in campo verso Firenze: a parte Baldanzi e Norton-Cuffy
FirenzeViola.it
Il Genoa, già certo della permanenza in serie A da lunedì sera, è tornato ad allenarsi a Pegli in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica prossima. Riguardo ai due infortunati - riporta PianetaGenoa1893 - Baldanzi e Norton-Cuffy hanno proseguito il recupero: i due giocatori hanno seguito percorsi differenziati e saranno monitorati quotidianamente. Messias, 3 gol in 20 partite di campionato, si è sottoposto alle terapie dopo il primo infortunio del 2026 riportato alla New Balance Arena contro l’Atalanta.
Pubblicità
Avversari
Grazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partitadi Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Grazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
3 Il nuovo allenatore viola arriva dalla Liga? Ecco gli identikit di Marcelino, Matarazzo e Inigo Perez
Copertina
FirenzeViolaIl nuovo allenatore viola arriva dalla Liga? Ecco gli identikit di Marcelino, Matarazzo e Inigo Perez
Angelo GiorgettiFiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problema
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com