Qui Genoa, squadra in campo verso Firenze: a parte Baldanzi e Norton-Cuffy

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Il Genoa, già certo della permanenza in serie A da lunedì sera, è tornato ad allenarsi a Pegli in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica prossima. Riguardo ai due infortunati - riporta PianetaGenoa1893 - Baldanzi e Norton-Cuffy hanno proseguito il recupero: i due giocatori hanno seguito percorsi differenziati e saranno monitorati quotidianamente. Messias, 3 gol in 20 partite di campionato, si è sottoposto alle terapie dopo il primo infortunio del 2026 riportato alla New Balance Arena contro l’Atalanta.