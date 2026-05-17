Chiellini a Dazn: "Vlahovic? Speriamo non sia l'ultima allo Stadium"

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Così a Dazn Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus: "Le partite saranno tutte difficili, quando vai in campo sono i valori tecnici a fare la differenza. La differenza tra le due squadre c'è, sarà importante approcciare bene e sfruttare dettagli e occasioni durante la partita. C'è stata un po' di confusione in settimana ma siamo tutti pronti per affrontare questa partita per vincere e pensare a domenica prossima".

L'importanza in questo rush finale di aver recuperato Vlahovic?

"L'importanza di Vlahovic la conosciamo, abbiamo avuto tanti infortuni ed è un giocatore diverso dagli altri. Non lo scopriamo adesso, la speranza è che non sia la sua ultima partita allo Stadium. In questo momento è troppo importante raggiungere il risultato, ci sarà tempo per tutto. Dusan è concentrato, ha lavorato come se avesse altri dieci anni di contratto. Sarà un grande motore di questa squadra".