Juventus, i convocati di Spalletti per la Fiorentina: presenti Milik e Cabal

Juventus, i convocati di Spalletti per la Fiorentina: presenti Milik e CabalFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40Avversari
di Redazione FV

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noti i convocati di Luciano Spalletti per la sfida di domani contro la Fiorentina. Nessuna sorpresa tra le fila dei bianconeri, con zero assenze impreviste e anzi, con le presenze di Milik e Cabal nonostante gli infortuni. Ecco la lista pubblicata sul sito della Juventus:

SERIE A | JUVENTUS-FIORENTINA, I CONVOCATI

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal