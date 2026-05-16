Juventus, i convocati di Spalletti per la Fiorentina: presenti Milik e Cabal
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Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noti i convocati di Luciano Spalletti per la sfida di domani contro la Fiorentina. Nessuna sorpresa tra le fila dei bianconeri, con zero assenze impreviste e anzi, con le presenze di Milik e Cabal nonostante gli infortuni. Ecco la lista pubblicata sul sito della Juventus:
SERIE A | JUVENTUS-FIORENTINA, I CONVOCATI
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
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