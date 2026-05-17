Koopmeiners a Sky: "Champions? Oggi in campo con tanta voglia"
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Il centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners, ha parlato a Sky Sport prima del match con la Fiorentina, iniziando dall'obiettivo quarto posto: "Si per noi conta solo il raggiungimento della Champions League. Vogliamo il massimo, mancano due partite e oggi scendiamo in campo con tanta voglia".
Spalletti ha lavorato molto sull'aspetto mentale questa settimana?
"Sì tanto, ma non solo questa settimana. Purtroppo giochiamo bene, creiamo tanto, ma non riusciamo a chiudere le partite. Non riusciamo a fare il 2-0 o il 3-0. Sono felice di aver vinto contro il lecce e oggi sarà ancora importante".
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