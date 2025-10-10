Pulisic, l'attaccante del Milan in dubbio per la sfida contro la Colombia

di Redazione FV

Come scrive ESPN, Christian Pulisic è in dubbio per la gara contro la Colombia: l’attaccante del Milan, prossimo avversario della Fiorentina, ha infatti saltato l'allenamento di rifinitura coi suoi Stati Uniti. A confermarlo è stato lo stesso CT Mauricio Pochettino che ha parlato in conferenza stampa non solo di Pulisic ma anche dei suoi compagni Antonee Robinson e Alejandro Zendejas. 

Queste le parole di Pochettino: "Abbiamo alcuni problemi con giocatori come Christian Pulisic, che oggi non si è allenato, e con Antonee Robinson. Dovremo valutare domani se saranno disponibili o meno. Alex Zendejas: se si tratta davvero di un problema fisico, non crediamo che Alex farà parte della partita”. 