Allegri attacca Leao al termine di Juventus-Milan. Il portoghese chiamato a reagire

In queste ore è emerso un retroscena che riguarda il post Juve-Milan e che in vista della prossima sfida della Fiorentina a San Siro proprio contro i rossoneri può riguardare direttamente anche i viola. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, Massimiliano Allegri, una volta raggiunto lo spogliatoio, al termine della partita, avrebbe attaccato Rafael Leao davanti a una parte della squadra, momento che è stato notato da molti. Il senso dello sfogo è che il portoghese deve dare di più in campo, altrimenti rischierà di rimanere in panchina come successo a volte con Conceiçao e soprattutto con Fonseca.

Ma cos'ha detto Allegri a Leao? Per la rosea gli ha spiegato che deve cambiare atteggiamento per giocare nel Milan, alzare l'intensità in campo. Resta da capire come si evolverà il rapporto tra i due, con l'episodio di Torino che non avrà fatto piacere a Leao. I suoi rivali Gimenez e Nkunku, sono infatti due che hanno colpi e grinta. Adesso spetta al classe '99 decidere cosa fare, proprio come ha detto Rabiot.