FirenzeViola Fiorentina, una media da retrocessione: per l'Europa servono due punti a partita

La Fiorentina viaggia a una media punti preoccupante, di fatto da retrocessione. Avendo conquistato solo 3 punti nelle prime sei gare di Serie A, i viola contano su una media di 0,5 a partita: questo significa che continuando così sarebbero ben lontani dalle prospettive europee, e che anzi farebbero bene a guardarsi le spalle. Proiettando quegli 0,5 punti ai restanti trentadue turni di campionato viene fuori una cifra impensabile, 16. L’anno scorso l’ultima classificata ne ha totalizzati 18.

Corsa all'Europa.

È chiaro che la tendenza attuale rispecchia le più infelici aspettative e che è auspicabile che la Fiorentina trovi presto la prima vittoria, ma la cronaca impone di fotografare l’attualità. L’anno scorso la stessa squadra viola si qualificò alla Conference League con 65 punti. Allo stato attuale quel traguardo sembra inavvicinabile: Moise Kean e compagni dovrebbero conquistare poco meno di 2 punti a partita. Difficile ma non impossibile, come insegna la Roma di Claudio Ranieri.

Calendario ostile.

Durante la settimana di sosta Stefano Pioli lavorerà sulla mentalità del singolo calciatore, anche perché l’assenza dei ‘nazionali’ renderà difficile migliorare i meccanismi collettivi. Domenica 19 la Fiorentina giocherà a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, poi affronterà Bologna e Inter, a cavallo della gara di Conference League col Rapid Vienna. Quindi si prospetta un calendario impegnativo: i viola dovranno farsi trovare pronti per provare a invertire un trend quanto mai preoccupante.